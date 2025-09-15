L’AQUILA: LAVORI EDIFICIO ANAS VIA XX SETTEMBRE, SENSO UNICO ALTERNATO VIA CASTIGLIONE-FONTE PRETURO

L’AQUILA – Per consentire il completamento dei lavori di recinzione della proprietà dell’ANAS ubicata in Via XX Settembre il Comando di Polizia Municipale ha emesso una ordinanza, la 339/T, con cui per la giornata di domani, martedì 16 settembre, viene disposto il senso unico alternato con movieri nel tratto compreso tra Via Castiglione e Via Fonte Preturo, per il periodo che va dalle ore 9.30 e le ore12 e dalle ore 14.30 e le ore16.30

