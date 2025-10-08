L’AQUILA: LAVORI EDIFICIO CORSO FEDERICO II, MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IL 10 OTTOBRE

L’AQUILA – Per consentire l’esecuzione delle operazioni necessarie all’esecuzione dei lavori su un edificio situato in Corso Federico II (civici 33-35-37) e il posizionamento di una autobetoniera per il getto di calcestruzzo, il Comando di Polizia Municipale dell’Aquila ha emanato un’ordinanza con cui, venerdì 10 ottobre, dalle ore 7 alle ore 19, vengono disposte delle modifiche temporanee alla viabilità.

In particolare – si legge in una nota -, il provvedimento prevede: l’istituzione del divieto di transito veicolare del divieto di sosta rimozione ambo i lati in via Monte Guelfi; l’istituzione e la chiusura temporanea della carreggiata da movieri e, limitatamente al passaggio dei mezzi d’opera – massimo 10 minuti – in via S. Agostino, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Monte Guelfi e quella con via XX Settembre.