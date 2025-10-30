L’AQUILA: LAVORI FERMI PER LA CITTADELLA DELLO SPORT A ROIO, DOVEVA ESSERE RICONSEGNATA DOMANI

L’AQUILA – I lavori avrebbero dovuto essere consegnati domani ma per vedere realizzata la cittadella dello sport i residenti della frazione aquilana di Roio dovranno aspettare ancora molto tempo.

Infatti, come gli stessi residenti fanno rilevare, “il cantiere è fermo ma anche pericoloso visto che le recinzioni sono rotte e fatiscenti”. E nulla, dicono ad AbruzzoWeb, lascia pensare che possano essere ripresi a breve.

La struttura dovrebbe avere una destinazione polivalente dedicata a discipline sportive e attività socio-culturali, nel rispetto dei target previsti nel Pnrr come annunciarono il sindaco dell’Aquila Perluigi Biondi e l’assessore Vito Colonna.