L’AQUILA: LAVORI IN VIA VETOIO, DOMANI PROBABILE INTERRUZIONE EROGAZIONE IDRICA A COPPITO

L’AQUILA – L’Ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua spa informa che in relazione a lavori di riparazione urgente alle condotte idriche principali in via Vetoio, nella frazione di Coppito all’Aquila, si renderà necessario operare un’interruzione dell’erogazione idrica, in fascia oraria diurna, nella giornata di domani martedì 3 gennaio 2023.

L’interruzione idrica, che sarà eseguita dalle ore 8 alle ore 20, potrebbe causare la sospensione dell’erogazione agli utenti, dalle ore 13 alle ore 22, nel caso in cui non dovesse risultare possibile compensare con i volumi accumulati nel serbatoio.

L’Ufficio tecnico precisa fin da ora, che i volumi accumulati nel serbatoio dovrebbero garantire con tutta probabilità la continuità del servizio, nel caso di particolari esigenze, anche sanitarie, da parte dell’utenza, si consiglia di dotarsi di utile scorta.