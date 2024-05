L’AQUILA: LAVORI PAVIMENTAZIONE CORSO FEDERICO II, MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E PERCORSO NAVETTA

L’AQUILA – Proseguono i lavori di riqualificazione della pavimentazione del centro storico.

Da lunedì 13 maggio il cantiere interesserà il tratto di Corso Federico II, tra via Cesare Battisti e via Monte Guelfi, pertanto con Ordinanza n.139/T/2024 del 6 maggio sono state disposte modifiche alla viabilità dell’area.

A seguito dell’Ordinanza il servizio navetta gratuito Centro Storico di AMA sarà modificato secondo il seguente itinerario:

TERMINALBUS – VIALE CALDORA – VIALE COLLEMAGGIO – VIALE CRISPI – ROTATORIA CON VIA XX SETTEMBRE – VIALE CRISPI- VIALE COLLEMAGGIO – VIALE CALDORA – TERMINALBUS – VIA STRINELLA – VIA PESCARA – VIALE PANELLA – ROTATORIA CON VIALE GRAN SASSO D’ITALIA – VIA TAGLIACOZZO – VAI CASTELLO – VIALE MALTA – PIAZZA BATTAGLIONE DEGLI ALPINI (FONTANA LUMINOSA) – VIALE GRAN SASSO D’ITALIA – VIA STRINELLA – TERMINALBUS

Il servizio, attivo dalle ore 7:30 alle ore 21:00 con una frequenza di una corsa ogni 20 minuti, effettuerà esclusivamente le seguenti fermate:

• TERMINALBUS DI COLLEMAGGIO (Capolinea)

• VIALE COLLEMAGGIO (Palazzo dell’Emiciclo);

• VIALE CRISPI (lato Villa Comunale);

• VIA TAGLIACOZZO (all’altezza di Porta Castello);

• PIAZZA BATTAGLIONE DEGLI ALPINI (FONTANA LUMINOSA) (lato Auditorium/Parco del Castello).

L’ordinanza è consultabile all’Albo Pretorio On Line sul sito Istituzionale del Comune dell’Aquila:

https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_536815_0_3.html

Qui la mappa dell’itinerario: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1ozcKK8IeRm9nQmGjiX0Z_NSDhvNiYn0&usp=sharing

Maggiori informazioni e orario completo sul sito dell’Azienda Mobilità Aquilana https://www.ama.laquila.it/