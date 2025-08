L’AQUILA: LAVORI URGENTI EDIFICIO VIA ROMA, IL 7 AGOSTO MODIFICHE ALLA VIABILITA’

L’AQUILA – In considerazione di urgenti lavori di sostituzione vetro dell’edificio in Via Roma, il Comando di Polizia Municipale dell’Aquila ha emanato un’ordinanza con la quale per il prossimo 7 agosto vengono disposte modifiche alla viabilità nell’area interessata dagli interventi.

È quanto si legge in una nota con la quale viene comunicata la chiusura temporanea della carreggiata per il giorno 7 agosto, dalle ore 17 alle ore 20, con istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta zona rimozione su ambo i lati, in L’Aquila – Via Roma, tratto dal civico 44 al civico 48.

Durante la chiusura gli utenti potranno utilizzare la seguente viabilità alternativa:

a. Via Giovanni XXIII – Via Buccio da Ranallo – Via delle Carceri – Piazza Angioina – Via Barete –

Via San Domenico – Via Roma;

b. Via Duca degli Abruzzi – Via della Genca – Via delle Tre Spighe – Via Antinori – Via Garibaldi –

Via Cascina – Via Roma.

L’accesso alla zona ai residenti nel tratto interessato e, in caso di necessità, ai mezzi in servizio di soccorso e delle forze dell’ordine, sarà in ogni caso garantito dalla ditta incaricata dei lavori, che rimuoverà nell’immediatezza ogni ingombro dal tratto stradale interessato, servendosi eventualmente di piastre carrabili.