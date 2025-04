L’AQUILA: LAVORO E INCLUSIONE, AVVISO PER TIROCINI DESTINATI AI PIU’ FRAGILI

L’AQUILA – È in pubblicazione l’Avviso rivolto a cooperative, associazioni, fondazioni, aziende e soggetti pubblici che intendano ospitare tirocini di inclusione sociale.

“Con questo avviso – spiega in una nota l’assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini – vogliamo promuovere percorsi di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento lavorativo destinati a cittadini in condizione di fragilità economica e sociale. L’inclusione passa anche attraverso l’opportunità di imparare un mestiere e riconquistare dignità personale e autonomia. Le istituzioni, in rete con il territorio, possono fare la differenza”.

“Il Comune dell’Aquila invita dunque tutti i soggetti operanti nel territorio, in possesso dei requisiti richiesti, a consultare nei prossimi giorni il sito istituzionale dell’Ente e a manifestare il proprio interesse entro il 13 maggio 2025”.

L’elenco dei soggetti ospitanti resterà comunque aperto e aggiornabile nel tempo.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0862.645638 o scrivere all’indirizzo rossana.tribuiani@comune.laquila.it