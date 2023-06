L’AQUILA: L’AZIENDA SERVIZI ALLE PERSONE AVVIA UN PROGETTO CON AIUTI ECONOMICI PER IL SOCIALE

L’AQUILA – Contributi mensili e rimborso spese per l’assunzione di un assistente familiare. Sono questi i capisaldi del nuovo servizio offerto dall’Azienda Servizi alla Persona n.1, con sede all’Aquila. L’iniziativa, voluta per andare incontro alle esigenze delle persone del territorio ha già visto il rinnovo della convenzione con l’Inps Regionale.

In particolare, la nuova opportunità, è nata nell’ambito dell’iniziativa Home Care Premium dell’Inps che prevede una serie di agevolazioni economiche e di servizi per pensionati e dipendenti pubblici.

“Stiamo lavorando per il rilancio delle Aziende Servizi alla Persona”, ha detto Paolo Federico presidente dell’Asp dell’Aquila, “per questo abbiamo avviato la convenzione con l’Inps nell’ambito delle domande per il Progetto Home Care Premium. Invitiamo, inoltre, i dipendenti e pensionati pubblici ad approfondire la conoscenza delle potenzialità dell’Home Care Premium che può fare davvero la differenza nella gestione di situazioni sociali delicate, anche dei loro familiari diretti, contattando ore ufficio il numero 086289661 oppure scrivendo una mail a [email protected]”.

Il progetto Home Care Premium si concretizza nell’erogazione da parte dell’Inps di contributi economici mensili, cosiddette prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età e minori disabili in condizioni di non autosufficienza, finalizzati al rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare. L’Inps assicura, altresì, dei servizi di assistenza alla persona, le cosiddette prestazioni integrative. L’Azienda Servizi alla Persona torna dunque a fare un passo in avanti verso la gestione fattiva dei servizi sociali.

