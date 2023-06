L’AQUILA: LE CELEBRAZIONI DEL CORPUS DOMINI ALLA CHIESA DELLE ANIME SANTE

L’AQUILA – Domenica 11 giugno la Chiesa celebra la Solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore o Solennità del Corpus Domini.

Nell’occasione le Sante Messe nella Chiesa di S. Maria del Suffragio in Piazza Duomo saranno alle ore 18,00 di sabato 10 giugno, con valore prefestivo, e nella mattinata della domenica alle ore 10,00 e alle ore 11,30.Alla solenne celebrazione delle 11,30 seguirà un breve momento di preghiera e di adorazione eucaristica e successivamente il Celebrante passerà fra i fedeli con il Santissimo Sacramento, custodito nel prezioso ostensorio della chiesa, per poi impartire dal sagrato la benedizione eucaristica alla città e al rientro all’assemblea dei fedeli.

Questa giornata particolare, che celebra l’esaltazione del segno del pane come frutto della terra e del lavoro dell’uomo e come segno esterno dell’alimento spirituale per la vita del cristiano, al Suffragio sarà dedicata, con preghiere e segni di solidarietà, al Pane dei Poveri del centro storico ricomprendendo in ciò i bisogni essenziali del dignitoso sostentamento.

La S. Messa vespertina delle 18,00sarà, invece, sospesa per consentire la partecipazione dei fedeli alla celebrazione diocesana che il Cardinale Arcivescovo, Sua Em.za Giuseppe Petrocchi presiederà nella Basilica di S. Bernardino alle ore 18,30 al termine della quale, intorno alle 19,30, si avvierà la Processione Eucaristica che terminerà con la solenne benedizione nella Chiesa del Suffragio dove l’arrivo del Ss. Sacramento sarà accolto, in segno di onore, dalla pioggia dei petaliche sprigionerà dall’artistica cupola del Valadier.

