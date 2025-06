L’AQUILA: LE CELEBRAZIONI DEL CORPUS DOMINI

L’AQUILA – Domenica 22 giugno, alle ore 18,30, l’arcivescovo metropolita Antonio D’Angelo presiederà la Santa Messa Stazionale nella Basilica di San Bernardino da Siena per la Solennità del Corpus Domini.

Alla cerimonia in chiesa seguirà la solenne processione eucaristica che percorrerà via san Berardino e corso Vittorio Emanuele II per terminare in Piazza Duomo nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio dove avverrà la tradizionale caduta dei petali di rose dalla cupola del Valadier.

Al termine sarà impartita dall’arcivescovo D’Angelo la benedizione con il Sacramento.

I bambini che quest’anno hanno ricevuto la Prima Comunione sono invitati a partecipare con il saio bianco.