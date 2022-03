L’AQUILA: LE CELEBRAZIONI DELLA SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE SPOSO DELLA BEATA VERGINE

L’AQUILA – Dopo le intense tre serate di riflessione e preghiera, al cospetto del suo Cuore Castissimo nell’Oratorio di San Giuseppe dei Minimi, sabato 19 marzo a L’Aquila si interromperà il clima penitenziale del tempo di Quaresima per celebrare la Solennità di S. Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria.

Le Sante Messe, nella Basilica di San Giuseppe Artigiano in Via Sassa, saranno al mattino alle ore 12 e alla sera alle ore 19,30. La celebrazione serale sarà presieduta, nel giorno del suo onomastico, dall’Arcivescovo Emerito Mons. Giuseppe Molinari e sarà animata dal Coro Diocesano Giovanile “San Massimo” unitamente a quello della Parrocchia Universitaria.

L’occasione sarà Al termine di ciascuna celebrazione, nel segno della condivisione della festa, saranno distribuite ai presenti le tradizionali zeppole di San Giuseppe e nel segno della condivisione con quanti sperimentano la difficile condizione dei profughi il ricavato delle offerte per le zeppole sarà devoluto alla Caritas Italiana per aiutare gli sforzi per quanto di necessità.

Nel giorno successivo, 20 marzo, le Sante Messe, con la liturgia della 3^ domenica di Quaresima che si concluderà ugualmente con la preghiera a San Giuseppe, saranno al mattino alle ore 10,30 e alle ore 12,00 e in serata alle 19,30. La celebrazione Eucaristica delle ore 19,30 sarà presieduta dall’Arcivescovo Metropolita Cardinale Giuseppe Petrocchi che concluderà il tempo di riflessione e di preghiera in cui si è guardato all’umanità piena di virtù di San Giuseppe e al suo fondamento della pace in Dio.