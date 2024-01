L’AQUILA: LE PIZZERIE “VESUVIO” E “DUE MARI” DI “CICCILLO” TAGLIAFERRO, IL RICORDO DELLA FIGLIA

L’AQUILA – “Trent’anni fa, il 7 gennaio 1994, ci lasciava mio padre”: comincia così un post, pubblicato sulla pagina Facebook “Sei Aquilano Se…” da Marcella Tagliaferro, figlia di Francesco “Ciccillo” Tagliaferro, “colui che per primo portò all’Aquila la pizza napoletana servita al piatto”.

“Originario di Tramonti, in costa di Amalfi – scrive Marcella Tagliaferro nel post – mio padre nel 1966 per primo portò a L’Aquila la pizza napoletana servita al piatto: sue erano la pizzeria ‘Vesuvio’ e la pizzeria ‘Due Mari’ sul Corso. Anche se sono passati tanti anni, il suo ricordo rimane sempre vivo nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato”.

“Pochi sanno che Ciccillo in gioventù scriveva poesie e dolci canzoni in lingua napoletana. Maestro pizzaiolo, ha insegnato a molti familiari ed amici l’arte della vera pizza napoletana, diffusa in nord Italia ed anche a New York tramite un suo carissimo nipote. A nome della mia famiglia voglio ancora ringraziare questa città, che lui tanto amava e che lo ha accolto come un figlio, per avergli dedicato un premio alla memoria. Grazie L’Aquila”, conclude la figlia di un instancabile e talentuoso lavoratore dell’Aquila che fu. (red.)