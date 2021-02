L’AQUILA, LE PROSSIME SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’AQUILA – Il presidente del Consiglio comunale dell’Aquila, Roberto Tinari, ha convocato l’Assemblea civica per venerdì 12 febbraio, alle 9.30, in seduta di prima convocazione, in videoconferenza sulla piattaforma digitale MT.

All’ordine del giorno, l’atto di indirizzo e controllo nei confronti delle società partecipate del Comune dell’Aquila e dell’istituzione Centro servizi anziani per il triennio 2021-2023. Il Consiglio esaminerà anche la nuova convenzione tra gli enti locali soci dell’Asm per l’esercizio del controllo congiunto e le modifiche allo statuto societario. È prevista inoltre l’approvazione del nuovo schema di statuto della fondazione “Premio nazionale di pittura Francesco Paolo Michetti”. È stato inoltre aggiunto un ulteriore argomento, riguardante l’esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto di un immobile nella frazione di Tempera.

L’Aula discuterà anche tre ordini del giorno: “Utilizzo e destinazione del musp attualmente in uso alla scuola elementare Celestino V” e “Ulteriori misure per il servizio di pre-interscuola comunale (entrambi a firma del consigliere Romano, Iv) e “Individuazione di immobili alternativi agli edifici scolastici come sedi per seggi elettorali” (consigliere Palumbo, Pd). In programma anche due mozioni: “Relazione in merito alla realizzazione di interventi immediati a favore della sala d’attesa del cup dell’ospedale dell’Aquila” (Romano) e “Collegamento ferroviario veloce L’Aquila-Roma (consiglieri De Santis, Cambiare insieme, e Colantoni, FdI).

Il presidente Tinari ha convocato il Consiglio comunale anche per venerdì 19 febbraio, alle 9.30, in presenza, alla sala Ipogea di palazzo dell’Emiciclo, in seduta aperta, per un esame della situazione attuale relativamente all’emergenza covid-19 e al relativo raccordo amministrativo con l’Asl 1.

