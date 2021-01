L’AQUILA: LEGA RIEMPIE DI COMPLIMENTI AMMINISTRATORE BERARDI, MA NON SPIEGA PERCHE’ VA VIA DALL’AMA

L’AQUILA – Due comunicati stampa a stretto giro, da parte della Lega regionale e aquilana, grondanti di complimenti ed attestati di stima nei confronti Gianmarco Berardi l’amministratore delegato dell’Ama, la società dei trasporti del Comune dell’Aquila. In cui si fa intendere il suo addio, senza spiegare il perché, come fosse un tabù.

Ovvero che come oramai è ipotesi data per certa, il manager in quota Lega dovrà fare un passo indietro in virtù del patto sottoscritto dalla Lega con il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, Fratelli d’Italia, che prevede proprio il cambio al vertice dell’Ama come contropartita per il ritorno in giunta dei tre assessori della Lega Fabrizia Aquilio, Daniele Ferella e Fabrizio Taranta, avvenuto la settimana scorsa e che ha sancito l’uscita dalla drammatica impasse che si protraeva da luglio, allorché il sindaco aveva estromesso i tre assessori dopo un intervento di fuoco in aula del capogruppo della Lega, Francesco De Santis, arrivato ad affermare di “vergognarsi” della sua maggioranza. Le due note della Lega però non hanno chiarito questo aspetto di non secondaria importanza.

A precisa domanda di Abruzzoweb al consigliere Roberto Junior Silveri, nell’intervista streaming di oggi si è appurato solo che “Berardi è a fine mandato, che scade a fine gennaio, e non lo rinnoverà”. E sul patto con Biondi dice, “non ho seguito io le trattative”.

Oggi nelle redazioni è arrivata la nota di Luigi D’Eramo, deputato e segretario regionale, ed Emanuele Imprudente, vicepresidente della giunta regionale, ieri quella dei consiglieri De Santis, Laura Cucchiarella, Luigi Di Luzio, dello stesso Silveri e di Luciano Bontempo “federato” Udc della Lega

“Nel 2017 l’Ama Spa era ad un passo dal fallimento, oggi Gianmarco Berardi riconsegna una società risanata, in una prospettiva di crescita e con un bilancio in pareggio”, scrivono d’Eramo e Imprudente che aggiungono: “Il gioco di squadra tra Regione, Comune e Ama spa, ci ha consentito di rimettere in piedi la partecipata del trasporto urbano, un’azienda fondamentale per la vita economica e sociale del territorio aquilano. Siamo orgogliosi del lavoro portato avanti da Gianmarco Berardi, coerente con il mandato che gli era stato affidato dal centrodestra aquilano; colui che, dalle ceneri della mala gestio del centrosinistra, ha portato il risanamento dei conti sotto gli occhi di tutti”.

Identico il tenore della nota dei consiglieri: “Ora che il suo mandato volge al termine sentiamo il dovere di ringraziare il professionista Gianmarco Berardi che con serietà e dedizione è riuscito nell’impossibile sfida di rimettere in ordine i conti dell’Ama spa, l’Azienda locale che si occupa di trasporto pubblico”.

“Un triennio complesso – proseguono i consiglieri leghisti – alla fine del quale, però, possiamo ritenerci soddisfatti nel vedere finalmente in pareggio il bilancio consuntivo del 2020, nonostante la devastante crisi economica dovuta al Covid19. Appena insediati nel 2017 dopo aver sconfitto al ballottaggio il centrosinistra, abbiamo trovato un’azienda piegata sotto il peso di un bilancio non più sostenibile. Con il lavoro di Berardi, non sempre compreso e sostenuto purtroppo da tutti, siamo riusciti però a salvare la società, perseguendo sempre l’interesse e la vocazione pubblica dell’Ama”.

Che aggiungono: “Tanti sono stati i dolorosi sacrifici, ma anche tanti gli investimenti in impianti, software e parco mezzi. Il dissesto iniziale è stato per ora risanato, anche grazie ad un severo piano di ristrutturazione approvato dal governo cittadino e alle centinaia di migliaia di euro destinati all’Ama dal Governo regionale con il lavoro del vice presidente Emanuele Imprudente. Ci auguriamo ora – conclude la pattuglia leghista in Consiglio comunale – che si possa portare a compimento anche il riassetto della contrattazione di secondo livello, garantendo dignità ed il giusto riconoscimento ai lavoratori dell’Ama e permettendo alla società stessa di continuare a restare patrimonio della comunità aquilana. Pubblica e accessibile a tutti. Grazie Giammarco!”.

Nell’intervista di Abruzzoweb a precisa domanda “il vostro amministratore delegato ha dovuto fare un passo indietro se lo ha già fatto, per lasciare il posto libero ad un nome indicato da Biondi e Fratelli d’Italia?”, Silveri ha risposto quanto segue:” “Il mandato di Berardi scade a fine gennaio dunque non saranno necessarie le sue dimissioni. E’ grazie a lui che siamo riusciti a salvare un’azienda in forte crisi, essendo riuscito a portare a termine un coraggioso piano di risanamento e razionalizzazione, scontrandosi anche con le varie incrostazioni di potere. Ora la gestione dell’Ama sarà più agevole il grosso è stato fatto la rotta segnata. Non ho seguito le trattative relative alla crisi ormai superata, e non so dire chi prenderà il suo posto. Una cosa è certa, la sua altissima professionalità sarà ancora una risorsa preziosa per il mio partito, per la città e per l’Abruzzo intero”.

