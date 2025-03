L’AQUILA: LEGA SI SPACCA, “BIONDI CONVOCHI TAVOLO”. MACCARONE, “CHIARIRE SU PROGETTI PARCHEGGI”

L’AQUILA – “Si costituisca un tavolo politico per affrontare con uno sguardo di sistema le problematiche legate alla crisi dei parcheggi e della mobilità, alle future opere da realizzare e alla visione complessiva che si vuole assumere come maggioranza di governo su una problematica prioritaria per la vivibilità della città. Una proposta per chiarire agli aquilani in che direzione stiamo andando, con la consapevolezza che le numerose iniziative messe in campo dagli assessorati, certamente necessarie, devono essere messe a sistema per dare ai cittadini tempi certi, risposte efficaci, appropriate e coerenti con la visione di città”.

Lo scrive in un comunicato stampa il consigliere comunale della Lega L’Aquila, Alessandro Maccarone, che, tra le altre cose, mette in discussione l’operato di alcuni assessorati in quota carroccio, visto che, scrive, “vi sono numerosi progetti, tuttavia la frammentarietà di questi interventi rischia di comprometterne l’efficacia complessiva, con il rischio di una conseguente incomprensibilità, da parte degli aquilani, delle scelte assunte”.

Una richiesta ufficiale al sindaco Pierluigi Biondi, di FdI, che arriva dopo le polemiche divampate nei giorni scorsi e che hanno messo in luce le numerose spaccature della Giunta di centrodestra ma anche nella stessa Lega dopo che l’ultimo Consiglio comunale, con la seduta interrotta per mancanza del numero legale, non è riuscito ad approvare la deliberazione riguardante la variazione delle categorie di opere e servizi pubblici, che prevede la realizzazione di un parcheggio presso l’ex caserma Rossi e la riqualificazione della viabilità di viale Panella e via Parrozzani.

In quell’occasione, come evidenziato dal centrosinistra, “è rimasto isolato e senza il supporto della sua stessa maggioranza” l’assessore alle Politiche urbanistiche, Francesco De Santis, portavoce regionale del Carroccio. Il provvedimento ha ottenuto infatti 16 voti a favore (i gruppi Fdi, Lega, Forza Italia, Civici e indipendenti per Biondi, Udc, gruppo misto), mentre, con l’adunanza in prima convocazione, ne occorrevano 17.

Mancava all’appello lo stesso Maccarone che già in precedenza aveva richiesto un accesso agli atti per documenti riguardanti proprio i parcheggi, materia dell’assessore Laura Cucchiarella, sempre del suo stesso partito, con deleghe a Polizia Locale e Sicurezza stradale, e dell’assessore Paola Giuliani, che tra le altre deleghe ha Trasporti e infrastrutture e Mobilità.

Circostanze mai smentite dai vari esponenti della Lega aquilana, di cui è da poco diventato segretario provinciale Daniele Ferella, capogruppo in Consiglio comunale, e che troverebbero conferma nella nota inviata oggi da Maccarone.

“È sotto gli occhi di tutti che la città dell’Aquila stia vivendo il disagio della mancanza dei parcheggi, della chiusura delle strade e delle difficoltà crescenti, per i fruitori del centro storico e i titolari delle attività economiche, di vivere pienamente la città”, sottolinea.

“Diviene quindi fondamentale – osserva ancora Maccarone – che le azioni intraprese dall’amministrazione attiva siano coordinate in modo strategico, per garantire che ogni singola iniziativa contribuisca realmente al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Nei cassetti degli assessorati vi sono numerosi progetti, tuttavia la frammentarietà di questi interventi rischia di comprometterne l’efficacia complessiva, con il rischio di una conseguente incomprensibilità, da parte degli aquilani, delle scelte assunte”.

“Al sindaco Pierluigi Biondi – riferimento dell’intero centrodestra e amministratore lungimirante grazie alla sua ventennale esperienza a servizio della cosa pubblica – chiedo l’istituzione di un tavolo politico che faccia chiarezza, rafforzi l’azione di governo e sia di ricognizione rispetto alle istanze della città attraverso un’azione non più frammentata, ma una politica integrata, che dia ai cittadini tempi certi e cronoprogrammi condivisi per definire, monitorare e comunicare costantemente le modifiche alla viabilità anche in relazione alla ricostruzione, l’avanzamento delle procedure amministrative e delle future opere che verranno realizzate”, conclude Maccarone.