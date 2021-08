“L’AQUILA LEGGE DANTE”, I PROSSIMI APPUNTAMENTI

L’AQUILA – Prosegue il progetto “L’Aquila legge Dante”, promosso dal Comune dell’Aquila in occasione del settecentenario della morte del vate, padre della lingua italiana.

L’iniziativa, partita nel mese di giugno, si concluderà il 14 settembre e prevede la pubblicazione di cento video in altrettanti giorni, uno per ciascun canto, la cui lettura è affidata a esponenti del mondo della cultura, dell’arte, della scienza, dello sport, della chiesa, delle istituzioni, dell’università.

Ogni canto è preceduto da una sinossi a cura di Simone Cristicchi.

Lunedì 23 agosto sarà padre Daniele Di Sipio, rettore della basilica di San Bernardino da Siena, a leggere il canto XI del Paradiso in cui è protagonista san Tommaso D’Aquino. Il viaggio prosegue con la voce della cantante lirica Vittoriana De Amicis, che ci porterà nel XII canto, il 24 agosto, dedicato all’incontro tra Dante e san Bonaventura da Bagnoregio. Sarà invece la filosofa e scrittrice Elvira Di Bona a leggere il canto XIII, mercoledì 25 agosto, in cui il vate paragona l’amata Beatrice, sua guida nel Paradiso, alle stelle più luminose del cielo.

La lettura del canto XIV, il 26 agosto, sarà affidata all’organista e direttore d’orchestra Ton Koopman. Vedremo il poeta, in estasi per le nuove rivelazioni, ascendere al cielo di Marte, in cui si trovano gli spiriti combattenti per la fede.

Sarà invece il colonnello Pietro Piccirilli a leggere il canto XV, il 27 agosto, con il celeberrimo incontro tra Dante e il suo avo Cacciaguida, morto combattendo in Terrasanta nella seconda crociata, che ricorderà la passata gloria di Firenze.

Cacciaguida sarà protagonista anche dei due canti successivi, il XVI e il XVII, affidati alla voce del presidente del Tsa Pietrangelo Buttafuoco e della docente del Liceo Artistico dell’Aquila “Fulvio Muzi” Patrizia Petricola, con la dolorosa profezia dell’esilio del poeta.

Il Comune dell’Aquila ha realizzato il progetto con la collaborazione delle associazioni aquilane operanti nel settore teatrale, individuate grazie ad un avviso pubblico e, in particolare, l’associazione culturale Ricordo, Abruzzo Danza e Spettacolo, Brucaliffo, I Guastafeste, Animammersa, Teatrabile, Associazione C.S. L’Aquila Danza Teatro dei 99.

Ai seguenti link è possibile accedere ai contenuti dei video:

https://www.facebook.com/laquila2022

https://www.instagram.com/laquila2022/