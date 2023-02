L’AQUILA – “La convocazione di una seduta straordinaria e urgente della Conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale riguardo la situazione che sta emergendo in queste ore sulla presenza del batterio della Legionella all’interno della struttura ex Onpi, sia nella parte attinente alcuni locali di competenza Asl, sia in quella riguardante il Csa del Comune dell’Aquila”.

A richiederla al presidente del Consiglio comunale dell’Aquila Roberto Santangelo sono i consiglieri di centrosinistra Paolo Romano, Alessandro Tomassoni, Stefano Palumbo, Lorenzo Rotellini, Stefania Pezzopane, Stefano Albano, Enrico Verini, Emanuela Iorio, Simona Giannangeli, Eva Fascetti, Elia Serpetti, Massimo Scimia, Edlira Banushaj.

L’allarme è scattato nella residenza assistenziale Ex Onpi di proprietà del Comune dell’Aquila e gestita dall’Azienda sanitaria locale e dalla stessa Amministrazione comunale, dove sono presenti, oltre al distretto sanitario della Asl, due stimate e referenziate residenze sanitarie assistite (Rsa), una comunale e l’altra di Montereale, e l’hospice.

I familiari degli ospiti, circa un centinaio di anziani, hanno lamentato una inspiegabile carenza di informazioni che, date le circostanze, si aggiunge ai conseguenti disagi e preoccupazioni, anche alla luce del fatto che si tratta del secondo allarme dopo quello della scorsa estate.

Ancora bocche cucite al Comune e Istituzioni coinvolte, attaccano invece le opposizioni: “Il verificarsi a distanza di un anno e mezzo della stessa problematica induce ad una riflessione politica sulle misure da adottare e sulla necessità di una specifica comunicazione istituzionale da parte dell’amministrazione, dovuta e per ora assente”, scrivono i consiglieri di minoranza.

“Crediamo inoltre che, ora come allora, si debba e si possa pensare ad una riduzione della retta a favore delle famiglie che si trovano per la seconda volta a vivere questa situazione. In relazione a quanto sopra detto chiediamo una convocazione urgente della Conferenza dei Capigruppo, entro i cinque giorni successivi alla richiesta, ai sensi del’art.10 comma 6 del regolamento del Consiglio comunale”.

“Le chiediamo, dunque, di accogliere e di considerare questa richiesta come l’espressione di una forte preoccupazione nei riguardi delle persone fragili presenti e del personale sanitario e amministrativo lì impiegato, avendo noi il compito di tutelare, prima ancora dei destini politici dei consiglieri di maggioranza e della Giunta, i diritti e i bisogni degli aquilani”, concludono.