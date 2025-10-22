L’AQUILA: L’ENTE NAZIONALE SORDI ANNUNCIA NUOVI CORSI DI LINGUA DEI SEGNI ITALIANA

L’AQUILA – L’Ente Nazionale Sordi (ENS) – Sezione Provinciale dell’Aquila, annuncia l’apertura delle iscrizioni ai nuovi corsi di Lingua dei Segni Italiana (LIS) – 1° e 2° Livello, un percorso formativo fondamentale per l’inclusione e la comunicazione.

Scegliere i corsi LIS dell’ENS L’Aquila significa optare per una formazione di eccellenza, in quanto le lezioni sono tenute esclusivamente da Insegnanti Sordi qualificati, garantendo così un apprendimento autentico e immersivo.

Quest’anno, ci sono importanti novità per i docenti: grazie alla convenzione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), i corsi sono stati inseriti nella Piattaforma SOFIA e di conseguenza sarà possibile pagarli con la Carta del Docente.

Per garantire massima flessibilità, le lezioni si terranno online, mentre gli esami si svolgeranno in presenza nella sede dell’ENS dell’Aquila.

Inoltre, il percorso non si esaurisce in aula: con il costo di iscrizione infatti si acquisisce la tessera di Amico dell’ENS. Di conseguenza gli studenti potranno immergersi completamente nella vita associativa partecipando agli eventi dell’Associazione, per praticare la LIS e approfondire la conoscenza della Comunità Sorda locale.

Ricordiamo che la scadenza per le iscrizioni ai corsi è stata prorogata al giorno 03 novembre 2025.

La sede dell’ENS Sezione Provinciale L’Aquila si trova in via Generale Francesco Rossi, nei pressi della Villa Comunale. Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito ufficiale https://laquila.ens.it/ o la pagina Facebook “ENS Sezione Provinciale L’Aquila”. In alternativa, è possibile contattare il numero 328 139 9102 o scrivere a laquila@ens.it.

