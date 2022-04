L’AQUILA, LESIONI ED ESTORSIONE A CONVIVENTE, NONOSTANTE DIVIETO DI AVVICINAMENTO, ARRESTATO 26ENNE

L’AQUILA – Maltrattava in più occasioni il proprio convivente, anche con minacce di morte, nonostante il provvedimento di divieto di avvicinamento a cui era sottoposto.

È stato arrestato dalla Squadra Volanti dell’Aquila un ventiseienne sudamericano, che “nonostante l’indagato fosse stato da poco sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa nel mese di aprile, in violazione dello stesso provvedimento, lo stesso raggiungeva e aggrediva la vittima procurandogli lesioni ai polmoni ed al capo giudicate guaribili in 30 giorni”, come si legge in una nota.

“Le indagini avviate a seguito di intervento delle Volanti presso l’abitazione della parte offesa, hanno permesso di ricostruire gli episodi di violenza nei confronti della vittima raccogliendo gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di maltrattamenti, lesioni ed estorsione, attraverso fondamentali testimonianze e l’acquisizione della documentazione sanitaria. In particolare, sarebbe emerso che l’arrestato, in diverse occasioni, sin dall’inizio della convivenza, ha vessato il compagno con aggressioni fisiche e morali, costringendolo a subire umiliazioni e denigrazioni”.

“Quest’ultimi gravi episodi, avvenuti anche in violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento e la gravità degli indizi raccolti dal personale della Squadra Volanti, hanno fatto si che l’Autorità Giudiziaria potesse emettere un provvedimento di aggravamento della precedente misura con quello della custodia cautelare in carcere. Tali episodi riconducibili alla violenza di genere, sempre più diffusi in questi ultimi anni, sono stati però contenuti da una evoluzione normativa e dalla specializzazione degli investigatori” conclude la nota.