L’AQUILA: LIBRI IN CORTILE, AL POLARVILLE PRESENTAZIONE DI “SCHEMI”, DI MASSIMILIANO LAURENZI

L’AQUILA – Altro appuntamento per gli amanti della lettura, domani pomeriggio alle 18.30 alla libreria Polarville dell’Aquila, nell’ambito della manifestazione Libri in cortile.

Protagonista sarà questa volta Massimiliano Laurenzi, che presenta il nuovo libro “Schemi. Tre viaggi e una vendetta” (Ed. Dialoghi, 2022). In dialogo con Luca Di Giacomantonio e con letture di Erica Marras e Giovanni La Rocca.

Massimiliano Laurenzi è nato nel 1978 a L’Aquila, dove lavora in ambito informatico. È autore di racconti in Il paradiso dei polli (Tracce, 2007) e Terremoto zeronove (Textus, 2009), inoltre è docente di scrittura creativa presso il teatro Drama. “Schemi” è il suo primo romanzo.

IL LIBRO

Quando Emilio si getta dal tetto di casa, il padre Humberto sa bene che non doveva andare così, che qualcuno ha giocato con la vita di suo figlio, alterandone gli schemi. Insieme ad Anna, giovane fidanzata del ragazzo, l’uomo cerca risposte e vendetta. Sul filo del delicato equilibrio tra la vita e la morte, le strade dei due incrociano quella di Dave, famoso musicista in procinto di compiere un gesto sconsiderato. Saranno in grado di salvarlo, o sarà proprio l’assenza di salvezza la vera liberazione?