L’AQUILA – Storia a lieto fine quella di Charlie, il cucciolo di barboncino marrone di quattro mesi che si era smarrito all’Aquila nei giorni scorsi.

Il piccolo batuffolo di pelo, dopo aver vagato giorno e notte in zona est ed essere stato segnalato da diverse persone sui social – anche attraverso l’appello dei proprietari rilanciato da AbruzzoWeb – è stato ritrovato in Via Vasche del Vento alle 22:42 di ieri sera.