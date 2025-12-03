L’AQUILA: L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DEL MANIFATTURIERO, CONVEGNO UNIVAQ E HAMU

L’AQUILA – L’Università degli Studi dell’Aquila e HAMU organizzano l’evento “L’Intelligenza Artificiale al servizio dell’Industria Manifatturiera” dedicato all’impatto dell’AI nei processi produttivi.

Il 3 dicembre 2025, nel Centro Congressi “Luigi Zordan”, si terrà un confronto tra accademia, imprese e centri di innovazione.

L’evento si apre alle 15:30 con i saluti del Rettore Fabio Graziosi. A seguire, una serie di interventi focalizzati su casi d’uso avanzati: dal rilevamento dei difetti nello stampaggio della plastica all’applicazione dell’AI nei processi di riduzione, riuso e riciclo degli scarti tecnologici, con contributi di Fratelli Guzzini, XERA, COMEC e docenti dell’Ateneo aquilano.

Nel panel successivo, spazio alle esperienze del Centro Umbro Ricerca e Innovazione e alle pratiche di adozione dell’AI nelle PMI, con la testimonianza di Tecnocarta e del Digital Innovation Hub dell’Umbria.

L’incontro si chiude alle 17:40 con un momento di networking.

L’iniziativa punta a creare un confronto operativo sulle opportunità dell’AI per il manifatturiero, stimolando nuove collaborazioni tra sistema produttivo e ricerca.