L’AQUILA: L’INTER CLUB FESTEGGIA I 15 ANNI CON NICOLA BERTI, “ANCORA FORTI EMOZIONI”

L’AQUILA – Dai mondiali e quel rigore “che non mi fecero battere” a Usa ’94, al numero 10 a Italia ’90 giocando tutte le partite e poi “lo scudetto dei record”, il 13esimo, “il primo anno del mio arrivo”.

Dieci anni – dal 1988 al 1998 – passati in rassegna tra momenti più e meno belli dal campione nerazzurro e della Nazionale Nicola Berti, 58 anni, che ieri sera ha partecipato, al ristorante “Magione Papale”, alla festa dei 15 anni dell’Inter Club L’Aquila “Francesco Maria Esposito”.

“Un traguardo non facile da raggiungere – ha detto il presidente Paolo Leopardi – Questo è club è nato all’indomani del terremoto, ed è intitolato alla memoria di Francesco Maria Esposito, grande tifoso nerazzurro morto a 24 anni sotto alle macerie della Casa dello Studente la notte del 6 aprile 2009. Questo tragico evento spinse l’allora presidente Massimo Moratti a incentivare la creazione di questo club che oggi ha avuto modo di festeggiare i suoi 15 anni di attività”.

A tal proposito, all’inizio della serata si è tenuto un minuto di raccoglimento in memoria di tutti i giovani studenti scomparsi quella notte.

Vero mattatore dell’evento, presentato dal giornalista Angelo De Nicola, è stato il campione nerazzurro Nicola Berti che non si è risparmiato nel corso della serata raccontando aneddoti della sua carriera, concedendosi ai numerosi tifosi presenti per fotografie ed autografi e dimostrando ancora una volta la simpatia e il carattere che lo caratterizzava anche in campo.

“Il calcio è profondamente cambiato negli ultimi anni – ha osservato Berti – e ogni tanto mi fermo a riflettere anche sul fatto che molti ragazzini non hanno mai visto giocare l’Italia ai mondiali”.

Con l’Inter, ha aggiunto: “Ho vissuto 10 anni fantastici, ho ricordi straordinari e percepisco forti emozioni ancora oggi tra i tifosi interisti”.

Fra i numerosi presenti, oltre ai soci locali, anche rappresentanti di altri Inter Club abruzzesi e di Rieti.

A fine serata torta, prosecco e cori da stadio per augurare una stagione vincente al club nerazzurro.