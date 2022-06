L’AQUILA: “L’ISOLA DEL TESORO” RADDOPPIA E APRE ANCHE IN CENTRO, SABATO L’INAUGURAZIONE

L’AQUILA – L’Isola del Tesoro, la gioielleria del centro commerciale L’Aquilone, fa il bis e apre un secondo negozio anche in centro storico.

Sabato 2 luglio, dalle 17, il nuovo punto vendita aprirà con una veste nuova, elegante e raffinata, nei locali sotto i portici accanto alla Bper.

“Una apertura che sa di sfida e voglia di mettersi continuamente in gioco, di rinnovarsi”, si legge in una nota.

“Dopo tanti anni nel centro commerciale L’Aquilone, abbiano deciso di aprire anche in centro storico, dedicandoci ad una vendita più settoriale e specializzata nella gioielleria e oreficeria, mentre nel centro commerciale rimarranno tutti i nostri marchi”, commenta Sebastiano Cavallo, meglio noto come Nino, titolare anche dell’oreficeria Cavallo sempre in centro.

“Un grazie particolare va poi alle ragazze dello staff, che con la loro professionalità hanno deciso di intraprendere con me questa nuova avventura e sfida”.

“Una nuova apertura che va ad arricchire ancor più la rinascita economica e sociale del centro storico della città”.