L’AQUILA: L’ISTITUTO MAZZINI PIANGE LA SCOMPARSA DELLA MAESTRA ANNA OLIVA PIPERNI

L’AQUILA – Lutto all’Aquila per la scomparsa della maestra Anna Oliva Piperni, strappata alla vita a 66 anni da una malattia che non le ha lasciato scampo.

I funerali si terranno domani, alle ore 11.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Rita in via Strinella.

La maestra Anna, docente molto stimata e amata, insegnava nella scuola primaria Viale Giovanni XXIII e tutto il personale dell’Istituto comprensivo Mazzini si stringe ai familiari: “Anche se non sei più qui con noi fisicamente”, scrivono le sue colleghe, “la tua memoria vive nei nostri cuori. Il dolore della tua assenza è un tributo all’amore che hai donato a tutte noi e ai bambini. La tua perdita ha lasciato un’ombra di dolore, ma il tuo ricordo illumina le nostre giornate buie. Grazie per tutto quello che ci hai dato, non ti dimenticheremo mai, cara Anna”.

La saluta commossa la dirigente scolastica Monia Lai: “Cara maestra Anna, noi ci siamo conosciute solo qualche anno fa ma è bastato un attimo, confermato poi dal cammino professionale che abbiamo percorso insieme, per scoprire quanto la scuola fosse per te importante! Sei stata una maestra amata per i tuoi modi affabili e gioiosi; hai sempre raccolto con entusiasmo e passione ogni proposta regalando alle tue alunne e ai tuoi alunni momenti formativi ed esperienziali unici e significativi. Che il mio saluto e il mio abbraccio affettuoso ti arrivino fin lassù”.