L’AQUILA – Uno scontro tra fratelli, per motivi banali, ha rischiato di trasformarsi in una tragedia.

Un 13enne dell’Aquila ha discusso con la sorella più piccola che è rimasta lievemente ferita nel tentativo di fuggire o nel provare a chiudere una porta a vetri: l’esatta ricostruzione dei fatti non è ancora stata chiarita: il vetro, frantumandosi, ha quindi ferito la bambina, fortunatamente in modo non grave ma il papà ha deciso di portarla in ospedale, vedendo del sangue sul braccio.

Il 13enne, rimasto solo all’interno dell’abitazione, ha iniziato a preoccuparsi e a sentirsi in colpa. Ha cercato quindi prima di contattare il padre, e, non avendo avuto risposta, ha aperto la finestra della sua camera, al quarto piano, mettendosi in piedi sulla balaustra e tenendo sempre in mano il cellulare.

A notare la scena i vicini che, intuendo la volontà suicida del ragazzino, hanno subito chiesto aiuto.

Sul posto sono sopraggiunti gli agenti della Squadra volante della Questura, 118 e Vigili del Fuoco. Mentre alcuni agenti hanno rassicurato il minore, altri sono riusciti ad entrare nell’appartamento evitando la tragedia.