L’AQUILA – Al culmine di una violenta lite avrebbe prima tentato di colpire il fratello con una mazza e poi, dopo essersi messo al volante dell’auto, lo ha inseguito in strada investendolo più volte fino ad ucciderlo.

È accaduto in tarda mattinata all’Aquila in Via Peltuinum, traversa di via Antica Arischia, zona Pettino.

Stando alla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, un 55enne, Davide Lanciani, dopo aver inseguito con la mazza il fratello Stefano, 60 anni, lo avrebbe investito volontariamente con l’auto per poi tentare la fuga. A bloccarlo sono stati i carabinieri, allertati da alcuni testimoni.

Sul posto il 118 che ha portato la vittima al pronto soccorso dell’ospedale “San Salvatore” dove è avvenuto il decesso. Le condizioni dell’uomo sono apparse disperate sin da subito.

Il 55enne è stato quindi arrestato, con l’accusa di omicidio volontario, in flagranza di reato.

Le indagini, coordinate dalla Procura, sono portate avanti dai carabinieri con il supporto della polizia locale.

La cruenta lite tra i due fratelli, secondo le prime informazioni, sarebbe legata a motivi di eredità dopo la morte del padre.