L’AQUILA: LO CHEF WILLIAM ZONFA CAVALIERE DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L’AQUILA – Lo chef William Zonfa, del Ristorante Palazzo Micheletti all’Aquila, è diventato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Questa mattina il Prefetto Cinzia Torraco e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, hanno conferito la preziosa onorificenza allo chef come imprenditore.

Diverse personalità cittadine hanno ricevuto l’onorificenza, insieme allo chef, tra i quali il comandante dei Carabinieri e il segretario generale del Comune dell’Aquila.

“Il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana è un importante riconoscimento di cui ringrazio le istituzioni della mia città che hanno creduto in me – ha detto chef Zonfa – L’iter di questa onorificenza è stato lungo e delicato, come lo è il mio percorso da chef e imprenditore. Al centro del mio lavoro c’è sempre la passione e l’amore per la tradizione abruzzese, che contribuisce a rendere identitaria la mia cucina”.

L’Onorificenza, conferita dal Presidente della Repubblica, ha il fine di “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dell’Ordine. Le onorificenze, massimo 25 per anno, vengono conferite dal Presidente della Repubblica il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica. I cittadini per avere tale decorazione devono avere dei requisiti tra cui una specchiata condotta civile e sociale, aver lavorato per almeno 20 anni nel settore per il quale viene conferita l’onorificenza, aver adempiuto agli obblighi tributari, previdenziale ed assistenziali dei lavoratori e non aver svolto all’estero attività commerciali ed economiche lesive per l’economia nazionale.