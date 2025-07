L’AQUILA: LO STORICO HOTEL AZZURRO CAMBIA PROPRIETA’, FORMALIZZATO ACQUISTO GRUPPO PICCININI

L’AQUILA – Cambia proprietà lo storico complesso immobiliare di viale Corrado IV conosciuto come “Hotel Azzurro”: l’ importante e nota famiglia imprenditoriale Piccinini ha formalizzato l’acquisto dall’altrettanto noto e importante gruppo Paolini.

A formalizzare la compravendita davanti al notaio Luisa Rizzo sono stati Pierluigi Piccinini e Riccardo Paolini, entrambi imprenditori aquilani. A gestire la delicata operazione e a porre le basi per il rilancio del complesso che ha scandito per decenni la storia del capoluogo di regione è stata la Urban Immobiliare guidata dai fratelli Marco e Massimo Urbano. Massimo riserbo sulla portata economica, ma si tratta di un’ operazione da alcuni milioni di euro.

“La decisione di vendere lo storico complesso immobiliare – spiega Riccardo Paolini – è maturata con consapevolezza. Dopo molti anni di attività, abbiamo ritenuto fosse il momento giusto per cambiare direzione, con la volontà di dedicarci a nuovi progetti già in fase di definizione. L’Hotel Azzurro ha attraversato con noi momenti cruciali della storia recente dell’Aquila: tra i primi alberghi a riaprire dopo il sisma del 2009, ha ospitato la delegazione americana al seguito dell’ex presidente Barack Obama durante il G8, e ha accolto – nel gennaio 2017 – l’intera comunità di Ortolano colpita da terremoto e neve. Negli ultimi anni, pur in un contesto competitivo complesso, abbiamo lavorato per mantenere alta la qualità dell’accoglienza. Questo è stato possibile grazie all’impegno costante di tutta la famiglia, alla dedizione dei nostri collaboratori e all’intuizione di mio padre Sandro, che ideò e realizzò l’edificio. Rivolgiamo un augurio sincero al nuovo acquirente, certi che saprà dare continuità e nuovo slancio a una struttura che ha segnato un pezzo importante della storia cittadina”.

Piccinini, un imprenditore di successo con una comprovata esperienza nella gestione di attività alberghiere, attraverso una delle sue società, ha già nel cassetto un ambizioso progetto di riqualificazione che ha alla base una visione, con la trasformazione dell’hotel in un punto di riferimento per il turismo. Un’iniziativa molto importante ed impattate nell’imminenza degli eventi per L’Aquila capitale italiana della cultura 2026.

“L’impegno per la riqualificazione dell’Hotel Azzurro – spiega Pierluigi Piccinini – arriva in un momento di grande fermento per L’Aquila, che sta vivendo una significativa fase di rinascita e sviluppo. Con il suo ricco patrimonio culturale e naturalistico, la città si sta affermando come una meta di crescente interesse, attirando visitatori da ogni parte del mondo”.

In questa operazione ha giocato un ruolo fondamentale la nota società immobiliare Urban, con sede all’Aquila, rappresentata dal dottor Marco Urbano. Urban è un punto di riferimento “per la sua expertise nel settore e il suo impegno nel valorizzare il patrimonio immobiliare della città”. La sinergia tra Urban e il signor Piccinini promette di dare vita a stagioni di successo per l’hotel e per il turismo aquilano.

“Con grande entusiasmo – commenta il dottor Marco Urbano – annunciamo una significativa operazione immobiliare che segnerà il futuro turistico della città dell’Aquila: la vendita dell’immobile noto come Hotel Azzurro. Questo albergo, simbolo di accoglienza e tradizione, sarà oggetto di una radicale riqualificazione, mirata a innalzare la qualità dei servizi e a rispondere efficacemente alle crescenti esigenze dei visitatori. Il progetto di rinnovamento non solo aumenterà la competitività dell’offerta turistica locale, ma offrirà anche nuove opportunità di sviluppo economico per la comunità. Rimaniamo in attesa di condividere ulteriori aggiornamenti su questo emozionante progetto che promette di arricchire ulteriormente l’esperienza di coloro che esplorano la bellezza e la storia della nostra amata L’Aquila”, conclude il manager aquilano.