L’AQUILA – Forse siamo alla svolta per un definitivo e regolare utilizzo delle principali piscine all’Aquila. Questo anche grazie alla possibilità di poter utilizzare circa 400mila euro di fondi Pnrr destinati all’impianto intitolato a Ondina Valla. Una fase importante per lo sport aquilano viste le centinaia di persone di tutte le età, compresi gli agonisti di differenti discipline, che frequentano gli impianti.

Ma andiamo per ordine. Si parte subito con i lavori alla struttura di Verdeaqua a Santa Barbara, che come fa sapere l’assessore comunale Vito Colonna, dovrebbero concludersi, almeno quello è l’obiettivo, entro giugno o luglio, non oltre.

A quel punto, con Verdeaqua attivata, con gestione affidata da mesi a un pool di imprese, scatteranno i lavori nell’ambito del complesso di via Ovidio che resterà chiuso ma comunque la città avrà sempre, in quel lasso di tempo, una piscina funzionante.

L’obiettivo, secondo Colonna, è di poter concludere i lavori entro l’autunno. Si tratta di opere che riguardano la copertura, la struttura, vasca, finiture interne e impianti. Se non ci saranno intoppi sembra possibile rispettare il cronoprogramma.

“Se tutto va bene”, commenta l’assessore comunale, “ben prima della fine del 2023,”le due piscine in questione saranno perfettamente fruibili per gli sportivi e le società aquilane”.

Da ricordare che l’impianto di Santa Barbara non è utilizzabile dal 2018 quando si verificò un incidente che ha reso necessari lavori di riqualificazione a tutto campo.