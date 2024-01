L’AQUILA: LORELLA DI MARCO VA IN PENSIONE, UNA VITA DI LAVORO IN OSPEDALE. “ORA PUOI FARE LA NONNA!”

L’AQUILA – Dopo quattro decenni di lavoro svolto con spirito di sacrificio ed abnegazione tra il vecchio e il “nuovo” ospedale “San Salvatore” dell’Aquila, Lorella Di Marco è da oggi, 1° gennaio 2024, ufficialmente in pensione.

Infermiera professionale passata poi al ruolo amministrativo – nonché moglie di Alberico Bonomo, uno dei “veterani” degli autisti di ambulanze dell’Aquila – Di Marco ha lavorato in diversi reparti: dalla Dermatologia, all’Ortopedia femminile fino all’Anatomia Patologica.

Proprio in Anatomia Patologica, Unità operativa complessa diretta da anni dal dottor Giuseppe Calvisi (a sinistra nella foto, ndr), ha chiuso la sua carriera da lavoratrice esemplare, “vecchia scuola”, di quelle sempre in prima linea, toste e precise, che hanno contribuito a tenere in piedi la sanità pubblica aquilana anche nei momenti più duri come ad esempio il terremoto del 6 aprile 2009.

“Finalmente puoi dedicarti a fare la nonna, tra l’altro giovane, a tempo pieno e a stare più tempo con il resto della tua famiglia”, è il messaggio raccolto da AbruzzoWeb dai suoi due figli Daniele e Valentina, i quali le hanno regalato tre splendide nipotine. (r.s.)