L’AQUILA: LORELLA E ILARIA, CUGINE “INSIEME” PER LA FARMACIA A TEMPERA, “QUI PER LA COMUNITA'”

L’AQUILA – Due cugine legatissime da una vita aprono la Farmacia ‘Insieme’ a Tempera, frazione dell’Aquila, in via Paganica 10, dopo anni di esperienza, nei luoghi della loro vita e del loro cuore, con l’obiettivo di diventare “un punto di riferimento per la comunità e il territorio”.

Quella di Lorella Rossi e Ilaria Cioccia, originarie delle frazioni aquilane di Paganica e Bazzano, è una bella storia che dimostra quanto sia importante il senso di appartenenza ai luoghi di origine in un periodo storico in cui lo sradicamento è una triste e costante ‘regola’.

In un posto, appunto Tempera, (tra l’altro a due passi da quella meraviglia naturale che sono le Sorgenti del Vera), i cui residenti hanno fatto di tutto, anche via associazioni, per difendere la necessità di avere una farmacia locale.

“Stiamo vivendo da tempo un periodo molto difficile – dice la giovane farmacista, che, come sua cugina Ilaria, si è laureata all’università ‘D’Annunzio’ di Chieti-Pescara – con il Covid che è, purtroppo, ancora presente e lo sappiamo bene anche noi, che non abbiamo mai chiuso da quando siamo aperti”.

“Ecco perché la medicina territoriale e in generale tutti i servizi alla cittadinanza svolgono oggi un ruolo ancora più importante rispetto a tempi ‘normali’. Bisogna potenziare, non tagliare, non diminuire. E speriamo che questa zona venga fornita di altri servizi oltre al nostro”, continua.

“Ogni giorno, con la vicinanza a chi ha bisogno di un servizio fondamentale come il nostro, vogliamo diventare un punto di riferimento per tutti. Anche perché fare il tampone, misurare la pressione, oppure consigliare il medicinale migliore a chi non sta bene, va al di là del semplice mestiere di farmacista. Si stabilisce un rapporto di fiducia con la gente, si parla, ci si confronta, si diventa quasi una ‘famiglia’”, spiega.

“La nostra mission – conclude Lorella Rossi – oltre alla cura tramite farmaci delle persone più anziane e bisognose, è indirizzata a coinvolgere la nostra clientela sotto il punto di vista del mantenimento di uno stato di benessere a trecentosessanta gradi, visto anche il nostro interesse per le ultime novità della farmaceutica e della cosmesi. Siamo, da questo punto di vista, una farmacia all’avanguardia alla quale anche una clientela più giovane e moderna potrà rivolgersi”. Roberto Santilli