L’AQUILA: L’OTTICA AGNELLI COMPIE 50 ANNI: “ESPERIENZA, INNOVAZIONE E IL FORTE LEGAME CON LA CITTA'”

L’AQUILA – Cinquant’ anni vita per l’Ottica Agnelli.

L’attività, nata il 15 luglio del 1972 nel cuore del centro storico dell’Aquila, a Piazza Palazzo, è stata portata avanti dal titolare Lino Agnelli, che il prossimo 30 luglio compirà 72 anni.

Un’avventura iniziata grazie al papà, Felice Agnelli, primo fotografo dell’Aquila, tra i protagonisti della rivoluzione delle foto a colori.

Seguendo i suggerimenti del papà, che lo incoraggiò a studiare Ottica, Lino riuscì ad aprire l’attività a soli 22 anni, continuando a crescere e studiare, offrendo sempre nuove tecnologie ai clienti.

Lino Agnelli è un professionista stimato e conosciuto in città anche per la sua brillante carriera come allenatore dell’Aquila Calcio, un’esperienza indimenticata dai tanti amici e clienti. Una parentesi parzialmente chiusa per dedicarsi ai figli e alla sua attività, resta un legame profondo con la squadra del cuore e i principali “attori” che si sono succeduti negli anni.

“Una brava persona e un ottico di eccellenza, stimato da tutti e a ragione. Esperienza, professionalità e capacità di stare sempre al passo con i tempi grazie allo studio e tecniche sempre innovative sono solo alcuni dei suoi tanti punti di forza. Buon anniversario Lino”, gli auguri di Roberta, socia e amica da anni.