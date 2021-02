L’AQUILA: LUDOTECA AL PARCO DEL SOLE, AL VIA PERCORSO PARTECIPAZIONE ASSOCIAZIONE BRUCALIFFO

L’AQUILA – A giugno dovrebbe essere inaugurata la ludoteca comunale provvisoria all’ex serra all’interno del Parco del Sole, in attesa di poter utilizzare l’immobile dell’ex primaria De Amicis ora in ristrutturazione post sisma.

Inizia intanto il percorso di partecipazione per riempire di contenuti la lodoteca dell’Associazione Brucaliffo che si inserisce nel quadro delle attività previste dal progetto Spinp – Solo posti in piedi. Educare oltre i banchi, selezionato dall’impresa sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

I percorsi di partecipazione si svolgeranno nell’aula virtuale dell’Università dell’Aquila accessibile dal seguente link: https://univaq.webex.com/meet/linamaria.calandra

Per aderire al percorso di partecipazione è sufficiente iscriversi tramite il seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/PercorsoLudoteca

Sono previsti due cicli di incontri e un incontro finale.

Il primo ciclo prevede la scrittura collaborativa di una prima bozza di statuto/regolamento; il secondo, invece, sarà incentrato sulla definizione della bozza finale – da sottoporre, poi, agli uffici comunali – e la programmazione dei primi 12 mesi di attività della ludoteca. Nell’incontro finale verrà condiviso il testo definitivo dello statuto/regolamento (rivisto dagli uffici comunali per i dovuti controlli di conformità alle varie norme comunali, nazionali ed europee), che sarà poi trasmesso al consiglio comunale per l’approvazione.

Gli incontri si svolgeranno sempre di mercoledì, dalle 17.30 alle 19.00. Quelli del primo e del secondo ciclo sono organizzati per zone di domicilio, mentre l’incontro finale è previsto in plenaria.

Una volta che il consiglio comunale avrà approvato statuto, regolamento e programmazione delle attività del primo anno di vita, la ludoteca potrà essere finalmente inaugurata e ciò dovrebbe accadere nel prossimo mese di giugno.

Download in PDF©