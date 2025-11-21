L’AQUILA: LUDOTECA APE TAU, DOMANI ALLA SCOPERTA DEL MONDO CON “LA VALIGIA DEI DESIDERI”

L’AQUILA – La Ludoteca comunale Ape Tau di Murata Gigotti a Coppito è pronta a partire per un’avventura speciale: domani sabato 22 novembre, dalla “Stazione della Ludoteca”, grandi e piccoli potranno salire a bordo de “La Valigia dei Desideri”, un itinerario emozionante tra storie, musiche, profumi e laboratori creativi ispirati a Paesi e culture lontane: Romania, Venezuela, Gambia, Bangladesh, Pakistan, Costa d’Avorio e Guinea.

Un pomeriggio pensato per bambini e famiglie, per scoprire il mondo attraverso giochi, curiosità e racconti che parlano di diversità, incontro e meraviglia.

“La Valigia dei Desideri è un invito a guardare oltre i confini, ad avvicinarsi alle culture del mondo con curiosità e rispetto. Un’iniziativa che rispecchia perfettamente lo spirito della Ludoteca comunale Ape Tau, un servizio gratuito che promuove educazione, creatività e inclusione. Siamo felici di offrire alle famiglie dell’Aquila un’occasione per viaggiare insieme, senza allontanarsi dalla città” dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini.

Il viaggio, della durata di circa due ore, partirà dalle ore 15:00 alle 16:30 diviso per turni.

L’ingresso è gratuito, con gruppi da 12 a 15 partecipanti (bambini accompagnati da un adulto). La prenotazione è consigliata e i posti sono limitati.