L’AQUILA, LUDOTECA COMUNALE “IL PICCOLO MONDO”: TURSINI, “SOCIETA’ PER SERVIZIO PUNTUALE E SERIO”

L’AQUILA – “I controlli accurati hanno permesso di accertare integrità, affidabilità professionale, nonché requisiti generali e speciali della società aggiudicataria e questo permetterà di dare ai cittadini un servizio puntuale, con adeguata capacità professionale e che vada in continuità”.

Lo spiega l’assessore al Diritto allo studio del Comune dell’Aquila Manuela Tursini, in riferimento alla ludoteca comunale “Il Piccolo Mondo”: un servizio comunale per il contrasto alla povertà educativa e continuerà nella sede del Parco del Sole dopo un iter di assegnazione concluso in questi giorni.

Già dal mese di aprile è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento del Servizio e solo per ritardi di carattere tecnico, comunque non imputabili agli uffici comunali del Diritto allo studio (problemi di malfunzionamento della piattaforma Consip-Mepa), lo stesso ha subito dei ritardi. In ogni caso l’aggiudicazione è già esecutiva e nei prossimi giorni partirà un servizio continuativo per la durata prevista dalla gara.

“È una ferma convinzione di questa amministrazione comunale quella di rivolgere l’attenzione al mondo della scuola e a bambini e bambine fin dai primi mesi di vita, ritenendo che uno sguardo puntato sulla formazione sia il volano per dare impulso ad un territorio in crescita sia per ciò che attiene alla ricostruzione delle abitazioni, ma soprattutto a quella sociale e lavorativa. L’attenzione posta su questo tema è massima da parte del mio assessorato e dall’amministrazione”, conclude l’assessore.