L’AQUILA: L’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ATTIVA IL “SALTA FILA” NEGLI SPORTELLI DI VIA ROMA

L’AQUILA – I Servizi demografici comunali dell’Aquila comunicano che è disponibile il servizio salta fila presso gli sportelli della sede centrale di Via Roma n. 207/A.

L’attivazione di detto servizio è stata resa possibile grazie alla collaborazione dei ragazzi del Servizio Civile. Il progetto denominato(Persone al primo posto), avviato attraverso il coinvolgimento di cinque volontari che hanno aderito all’iniziativa, prevede l’assistenza agli utenti nell’ambito della Cittadinanza digitale, consentendo ai richiedenti che hanno la necessità di rinnovare la Carta d’identità e intendono effettuare il pagamento tramite POS, di generare i bollettini PagoPA per il versamento online o direttamente allo sportello. Al fine di evitare che si creino lunghe file di attesa, gli utenti, se in possesso di identità digitale (SPID) e marca da bollo sedici (16) euro possono richiedere con tempi veloci di rilascio i seguenti certificati: – Residenza – Anagrafico di nascita – Stato di Famiglia – Stato civile – Cittadinanza.

L’iniziativa si inserisce pienamente in uno degli obiettivi operativi individuati dalla Regione Abruzzo all’interno dell’Agenda digitale (Area strategica: Digitalizzare per competere): rafforzamento delle capacità digitali dei cittadini abruzzesi che risponde al bisogno di educazione e sostegno agli utenti per la transizione al digitale. Il servizio offerto ha l’obiettivo di far divenire la transizione al digitale uno strumento di inclusione e di partecipazione democratica e non una fonte di nuove diseguaglianze. I ragazzi del Servizio Civile vi aspettano, tranne il martedì pomeriggio, nella stanza n. 14 dell’ufficio Anagrafe di via Roma, n. 207/A.