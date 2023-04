ADDIO A COLAPIETRA: CAMERA ARDENTE ALL’EMICICLO, FUNERALE NELLA CHIESA DI SAN SILVESTRO

L’AQUILA – Un giorno di lutto all’Aquila per la scomparsa dello storico e studioso Raffaele Colapietra, venuto a mancare a 92 anni.

Domani mattina, dalle 10, l’apertura della camera ardente nella sala Spagnoli dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale, poi l’ultimo saluto: il funerale si terrà nella chiesa di San Silvestro alle 15.30.

La notizia della scomparsa dello stimato Colapietra ha gettato nello sconforto la comunità aquilana e l’intero Abruzzo. Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di istituzioni e cittadini.

Colapietra ha scritto saggi di storia sociale e sulle classi dirigenti del Mezzogiorno in età moderna e contemporanea, occupandosi, in particolare, della Napoli vicereale, di Masaniello, della transumanza, nonché dei partiti politici italiani fra XIX e XX secolo. La sua opera principale, tuttavia, consiste in una corposa biografia politica di Benedetto Croce uscita, in due volumi, tra il 1969 e il 1971. È stato insignito dall’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” dell’Ordine della Minerva.

All’Abruzzo, e alla sua città natale, ha dedicato diverse monografie, oltre a numerosi articoli pubblicati in particolare sulla “Rivista Abruzzese”. Grazie al documentario Draquila, in cui compare, ha avuto risalto la sua scelta, da unico aquilano, di volere continuare ad abitare nella propria casa gravemente lesionata dal sisma del 2009, per il desiderio di non abbandonare né i propri gatti né i propri libri.