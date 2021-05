L’AQUILA: L’ULTIMO SALUTO A FABIO DEL RE, LO STORICO BIDELLO DELL’ISTITUTO GEOMETRI

L’AQUILA – È scomparso a 98 anni Fabio Del Re, storico bidello per intere generazioni di studenti dell’istituto per Geometri dell’Aquila.

Nel 1953, dopo aver svolto diversi lavori in provincia, è stato assunto a scuola come bidello, dapprima per l’istituto di Ragioneria e Geometri e poi, dopo la separazione degli indirizzi, ai Geometri.

“Gli alunni dell’epoca ne portano un bel ricordo nel cuore – dice al Centro uno dei due figli con commozione – aveva un rapporto speciale con i ragazzi: di complicità e serietà al tempo stesso. Ogni tanto copriva loro qualche marachella, ma si assicurava che avessero compreso la lezione”. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Giacomo nel rispetto delle normative anti Covid.