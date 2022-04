L’AQUILA: LUNA PARK SI SPOSTA DA VIA LANCIANO, “DA SINDACO IMPEGNO PER PARCHEGGIO VICINO AL CAMPO”

L’AQUILA – Un impegno concreto per risolvere l’annosa questione del parcheggio nei pressi del campo federale, e poi l’imminente trasloco delle giostre, in realtà già in programma.

È quanto annunciato dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nel corso dell’incontro organizzato due giorni fa insieme al presidente del Consiglio comunale Roberto Tinari, con l’avvocato Massimiliano Di Francesco, in qualità di rappresentante dei residenti di via Lanciano,

Nei giorni scorsi i residenti avevano protestato contro l’installazione del nuovo Luna park nell’area adiacente allo stadio, lamentando ulteriori disagi al traffico e problemi di sicurezza, questioni più volte denunciate anche alla presenza dell’assessore Vito Colonna che, però, secondo quanto riferito, non avrebbe mantenuto fede alle promesse in sede di colloquio, tra queste, la realizzazione di un parcheggio per lasciare libero il passaggio lungo via Lanciano.

A questo proposito, spiega l’avvocato Di Francesco, “il sindaco ci ha comunicato che approfondirà la questione per capire cosa sia successo. Inoltre ha garantito il massimo impegno del Comune per la definitva risoluzione delle problematiche di via Lanciano, a cominciare dallo studio per un un nuovo parcheggio da realizzare in collaborazione con la società che gestisce il campo federale”.

Per quanto riguarda le giostre, “non ha escluso che alla basa dell’attuale collazione infelice possa esserci stato un difetto di comunicazione tra gli uffici che hanno autorizzato l’installazione. E comunque sono destinate a restare solo qualche altro giorno perché a breve verranno trasferite a Paganica, come già previsto”.

“I residenti ringraziano il sindaco per l’impegno e l’interesse dimostrato e, soprattutto, il presidente del Consiglio comunale Tinari che da subito si è messo a disposizione contribuendo ancora una volta ad organizzare un incontro che, ci auguriamo, possa portare ad un concreto cambio di passo”.