L’AQUILA: LUNEDI’ 2 NOVEMBRE INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA ALBERI A BORGO RIVERA

L’AQUILA – Il settore Ambiente e Protezione civile rende noto che lunedì 2 novembre saranno effettuati degli interventi per la messa in sicurezza degli alberi che si trovano nella scarpata di Borgo Rivera, adiacenti alla Fontana delle 99 Cannelle.
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I lavori potrebbero comportare una limitazione o un’interdizione del traffico sulla via interessata.