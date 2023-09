L’AQUILA: LUNEDI’ 4 SETTEMBRE APRE ADP COMPUTER DI SIMONE PASQUALI AL CENTRO COMMERCIALE “AMITERNUM”

L’AQUILA – Tutto pronto all’Aquila per l’apertura del nuovo punto vendita Adp Computer. Domani, lunedì 4 settembre, il negozio aprirà i battenti al piano superiore del centro commerciale “Amiternum”, in Via Enrico Fermi n.1.

Dopo anni di esperienza al centro commerciale Globo Center dell’Aquila, l’imprenditore aquilano Simone Pasquali si sposta dunque, sempre in zona ovest, in una struttura di circa 180 metri quadrati, nei locali dell’ex profumeria Castellani.

Si tratta di una nuova, importante attività commerciale che va ad integrarsi in un luogo ormai punto di riferimento della periferie ovest del capoluogo abruzzese, luogo in cui da anni si trovano negozi storici tra i quali Pettino Sport Wear, Cartoleria Di Giamberardino, Confezioni Nardis, Beauty Service, Furi, My Print Centro Stampa, il punto vendita Conad, i bar Gallucci e Bistrot Feeling Sud e l’ottica Genitti.

Giorni di apertura ed orario provvisorio di apertura e chiusura saranno: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.