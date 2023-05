L’AQUILA: LUNEDI’ PARTONO I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL BLOCCO DEI SERVIZI IGIENICI AL TERMINAL BUS

L’AQUILA – Lunedì prossimo, 15 maggio, inizieranno i lavori di rifacimento del blocco dei servizi igienici al piano terra del fabbricato viaggiatori del Terminal-bus “Lorenzo Natali” di Collemaggio, all’Aquila.

Lo rende noto il Settore Trasporto Pubblico Locale, Mobilità Sostenibile e Politiche Europee del Comune. “All’intervento, che fa parte del più ampio progetto di ammodernamento delle autostazioni del sistema di trasporto pubblico regionale nell’ambito del Masterplan Abruzzo-Patto per il Sud, faranno seguito ulteriori lavori di restyling che interesseranno il livello -1 dedicato alle linee extraurbane e che renderanno il terminal più accogliente, moderno e sicuro”, commenta l’Assessore ai Trasporti e Infrastrutture, Paola Giuliani.

“Prosegue dunque il piano promosso dall’Amministrazione di riqualificazione del Terminal-bus”, aggiunge, “che grazie ad una serie mirata di lavori di manutenzione straordinaria hanno permesso la completa rifunzionalizzazione dell’infrastruttura e, tra le altre cose, la riattivazione del parcheggio interrato con una capacità complessiva di 640 posti auto. Si tratta di interventi che, unitamente all’ascensore di collegamento con Viale Rendina in corso di realizzazione, renderà la struttura sicuramente più fruibile e strategica nell’ottica della massima riduzione della presenza di auto in centro storico”. L’utenza potrà usufruire dei servizi igienici presenti al livello -1 e, inoltre, per l’intera durata dei lavori, saranno installati ulteriori servizi igienici mobili nel piazzale di superficie.