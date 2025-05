L’AQUILA: LUNEDI’ PROSSIMO UN CORSO DI ANCI-META SU COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA

L’AQUILA- Una giornata formativa dedicata alla comunicazione digitale e all’uso dei social media si terrà lunedì 26 maggio a Palazzo Margherita, sede del Comune dell’Aquila. L’iniziativa, promossa da Anci in collaborazione con Meta e con il supporto di Anci Abruzzo, è riservata ai professionisti della comunicazione che operano nei Comuni. L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri partito da Roma e proseguito a Milano, Firenze, Palermo, Napoli e Bari, con l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali delle amministrazioni locali, migliorando l’uso delle piattaforme social – sia in ambito istituzionale che politico – e promuovendo l’adozione di standard comunicativi più elevati attraverso la condivisione di buone pratiche, modelli organizzativi e strumenti innovativi.

“Siamo lieti di ospitare a L’Aquila una tappa di questo percorso formativo promosso da Anci e Meta, che coinvolge direttamente chi ogni giorno è chiamato a raccontare le attività delle amministrazioni locali”, ha dichiarato il presidente di Anci Abruzzo e sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. “I Comuni – ha aggiunto – hanno bisogno di professionisti della comunicazione digitale, formati e aggiornati, che sappiano interpretare la trasformazione dei linguaggi e dei canali, mantenendo autorevolezza e trasparenza”.

Sarà lo stesso Biondi a inaugurale la sessione con i saluti istituzionali. L’incontro entrerà nel vivo alle 10 con l’introduzione di Rosa Cialini, direttore ‘Government and Social Impact’ per Sud Europa, Medio Oriente, Africa e Turchia. A seguire, l’intervento di Ida D’Alessandro, dirigente Meta per Italia, Grecia, Malta e Cipro. Questi i temi trattati: panoramica sulle piattaforme Meta con dati e analisi; costruzione di una strategia di comunicazione istituzionale usando le risorse gratuite di Meta, con focus sugli annunci di pubblica utilità; utilizzo di formati emergenti come Reels, WhatsApp Channel e Threads; gestione di campagne a pagamento per la comunicazione istituzionale; ottimizzazione delle creatività e risorse di supporto. Info e iscrizioni su www.anciabruzzo.it