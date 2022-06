L’AQUILA: LUNEDI’ SECONDA FASE LAVORI PER IMPIANTO SEMAFORICO

L’AQUILA – Lunedì a Sassa inizierà la seconda fase dei lavori per la realizzazione dell’impianto semaforico, reso necessario per risolvere i problemi di viabilità alla strettoia della frazione. Nei giorni scorsi era già partita la fase preparatoria dei lavori ma dalla prossima settimana ci si concentrerà sull’inizio dei lavori che sono proprio a ridosso della strettoia.

Per questo si è tenuto un incontro pubblico alle Baracche con la popolazione per capire istanze e necessità. Era presente l’assessore alla mobilità del Comune dell’Aquila Carla Mannetti, accompagnata dalla candidata nella lista di Fratelli d’Italia a sostegno del sindaco uscente Pierluigi Biondi, Katia Persichetti, candidata nella lista Fratelli d’Italiache si è fatta portavoce delle istanza dei cittadini.

C’erano anche il direttore dei lavori e rappresentanti della ditta che realizzerà l’opera, il cui iter è iniziato su impulso dell’ex assessore Alessandro Piccinini, dell’assessore Guido Quintino Liris e dell’assessore Mannetti, appunto, che ha portato avanti la questione.

L’assemblea pubblica è stata utile per capire le indicazioni provenienti dai cittadini e valutare la possibilità di realizzare i lavori di notte ma, i presenti, hanno optato per la soluzione di giorno affinché la realizzazione possa essere concentrata nel più breve tempo possibile. Ci vorranno circa venti giorni lavorativi per realizzare l’impianto semaforico che sarà di ultima generazione con due semafori, uno in ingresso e uno in uscita, con altri che indicheranno invece i sensi di direzione dai vicoli principali adiacenti alla strettoia.