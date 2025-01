L’AQUILA: L’UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ PRESENTA CONFERENZA SULL’OSTEOPOROSI CON IL DOTTOR SPACCA

L’AQUILA – “Nuovi orientamenti per la prevenzione e la cura dell’osteoporosi”.

Questo il tema della conferenza che sarà ospitata dall’Università della Terza Età dell’Aquila (UTE), mercoledì 29 gennaio, alle ore 16, presso la Sala Ipogea dell’Emiciclo, tenuta dal dottor Giorgio Spacca, figura professionale e umana molto nota in città e nel panorama medico e riabilitativo.

Il dottor Giorgio Spacca, specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione e in Ortopedia, con oltre quattro decenni di esperienza, è conosciuto anche per il suo impegno nel trattamento delle patologie ossee e riabilitative.

Autore di numerosi contributi scientifici, è apprezzato per la sua capacità di combinare un approccio altamente specialistico con una comunicazione chiara e coinvolgente, rendendo accessibili temi complessi anche a un pubblico non specializzato.

“L’osteoporosi è una condizione che colpisce milioni di persone, soprattutto tra le fasce più anziane della popolazione – viene spiegato in una nota – La conferenza offrirà un’occasione unica per approfondire le ultime scoperte scientifiche su: fattori di rischio e segnali precoci, nuove strategie di prevenzione, dall’alimentazione all’attività fisica, terapie innovative per il trattamento e la gestione della patologia”.

“L’obiettivo dell’incontro è sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione e fornire strumenti utili per migliorare la qualità della vita. L’evento si inserisce nel calendario culturale dell’UTE, da sempre impegnata a promuovere benessere, formazione e dialogo tra i suoi iscritti e il variegato mondo del professionismo”, conclude la nota.