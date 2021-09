L’AQUILA, L’UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ RIPARTE CON L’ANNO ACCADEMICO

L’AQUILA – Si terrà venerdì 5 novembre 2021, alle ore 16, presso la “Sala ipogea” del Palazzo dell’Emiciclo della Regione Abruzzo all’Aquila, la cerimonia inaugurale dell’anno accademico 2021-2022 dell’Università per la Terza Età dell’Aquila. Sono aperte le iscrizioni e ogni lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 ci si potrà iscrivere presso la saletta parrocchiale della chiesa di S.Pio al Torrione.

L’Università della Terza età dell’Aquila, presieduta da Giuseppe Placidi, è un’associazione culturale senza scopo di lucro, sovvenzionata in massima parte dalle quote dei soci. E’ una realtà che si ritiene orgogliosa di far parte integrante del territorio e i nostri sforzi sono orientati a rappresentare quello che viene definito “l’invecchiamento attivo”.

L’associazione, nata nel 1993, è al 28.mo anno di attività. Conta circa 200 soci e le sue iniziative coinvolgono non soltanto gli iscritti ma anche tutti i simpatizzanti e la cittadinanza in generale.