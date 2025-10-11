L’AQUILA: LUPI SBRANANO TRE PICCOLI CANI, AGGRESSIONE SVENTATA PER UN ALLEVATORE

L’AQUILA – Ancora lupi nell’Aquilano e in particolar modo nella frazione di Tempera. Un esemplare adulto, probabilmente in compagnia di un altro lupo, ha sbranato tre piccoli cani che si trovavano all’interno di recinti, dove gli animali selvatici sono penetrati l’altra notte.

Poco dopo un allevatore che stava recandosi nella stalla dove tiene un’asina ha avuto un incontro ravvicinato da cui è uscito indenne. Ha comunque rischiato grosso visto che il lupo per solito non aggredisce l’uomo ma ciò non è scontato, visto ci sono state in passato alcuni attacchi alle spalle. Meno probabile è l’aggressione quando si ha una sorta di faccia a faccia, in quel caso l’animale si allontana.

“Cosa sta aspettando la Regione, che ci sia qualche vittima? – commenta Dino Rossi, portavoce dell’associazione di allevatori Cospa – Il lupo è stato declassato e quelli che si avvicinano pericolosamente alle case potrebbero essere abbattuti evitando pericoli”.