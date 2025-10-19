L’AQUILA: LUPO SI AGGIRA A TEMPERA, SBRANA CAGNOLINA AL PROGETTO CASE DAVANTI PROPRIETARIA

L’AQUILA – Si moltiplicano le segnalazioni di un lupo a Tempera paese frazione dell’Aquila e non vicino quartiere del Progetto Case.
Ieri come riferisce il quotidiano Il Messaggero, l’animale ha aggredito e portato via nella boscaglia una cagnolina che era portata spasso da una donna.
Nei giorni scorsi sono scomparsi altri cani e gatti.
