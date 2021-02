L’AQUILA, LUTTO A PIANOLA: SI E’ SPENTA A 45 ANNI DEBORA VIGNINI

L’AQUILA – Lutto a L’Aquila per la scomparsa di Debora Vignini, operatrice socio-sanitaria, che si è spenta ieri mattina, a soli 45 anni, nell’hospice “Casa Margherita” dell’Aquila, dopo aver combattuto per circa un anno con una terribile malattia.

La giovane donna, che abitava a Pianola, lascia il marito e due figli.

Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore, tra questi il ricordo dell’assessore regionale Guido Liris che ha pubblicato anche una foto: “Cara Debora, qui si festeggiava…era una bella giornata, di gioia. In pochi mesi è precipitata una situazione nata ed evoluta incredibilmente male. Sarai sempre con noi, negli occhi dei tuoi figli e nell’amore di Giovannino (un fratello acquisito per me), e di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti bene, nel lavoro in ospedale, con gli amici e in famiglia. Continua a seguirci da lassù. Non sarà mai la stessa cosa…ma andremo avanti, anche per TE”.

